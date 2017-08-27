Son günlerini bu odada geçirdi...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi’ne 1 Ağustos'ta başvuran Muzaffer İzgü, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Yapılan tetkiklerde İzgü’nün karaciğerinde kitle tespit edildiği açıklanmıştı. İzgü hastanede yaptığı açıklamada "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" demişti.

Tedavisine bir süredir evde devam edilen Muzaffer İzgü için ölümü seçtiği belirtilen haberler yapılmış, yazarın bu haberlere üzüldüğünü belirten ailesi ve dostları, duruma tepki göstermişti. Çocuk ve gençler için 154 kitap ve 200'den fazla radyo oyunu yazan "Ben çocuklara düş kurdurmayı seviyorum" diyen İzgü dün saat 20.15 sıralarında, çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdiği evinde hayatını kaybetti.

TÜRK BAYRAĞI, NUTUK...

Yazar Bekir Yurdakul, Muzaffer İzgü'nün 61 yıllık eşi Günsel İzgü'yü 2016 yılında kaybetmesinin kendisine ağır geldiğini söyledi. İzgü'nün ömrü boyunca çocuklar için çalıştığını ve son anlarını dahi çalışma odasında geçirdiğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

"Muzaffer İzgü kendi yazdığı ve okumaktan keyif aldığı yazarların kitaplarının rafları süslediği çalışma odasında bir ömür geçirdi. Burada çocuklar ve gençler için kitaplar yazdı. Yazarken de 2016 yılında hayatını kaybeden eşi Günsel İzgü hep yanındaydı. Torunlarının ve çocuklarının en sevdiği oyuncakları hep bu odadaydı. Odanın duvarından Türk bayrağı, kitaplığının başköşesinde ise Atatürkün eseri Nutuk hiç eksik olmadı. İzgü, öyküleriyle, radyo oyunlarıyla çocuklara hayal kurmayı öğretti, ilham verdi. Son ana kadar hep çocukları düşündü. Hayatı boyunca aldığı bütün ödülleri de odasının başköşesine koydu. Hep gözünün önünde tuttu. İzgü, son anlarını çocuklar için kitap yazdığı odada, kitaplarının arasında, çocukları, torunları ve dostlarıyla geçirdi"

Muzaffer İzgü’nin oğlu Ahmet Şahin İzgü de babasının kitaplarını yazdığı çalışma odasında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

KİTAPLARININ ARASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

İzgü, son günlerini edebiyat ödüllerinin, gazete küpürlerinin, fotoğraflarının ve aralarında kendi eserlerinin de olduğu yüzlerce kitabın bulunduğu odasında geçirdi.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

İzgü için yarın saat 11.00'da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde saygı buluşması gerçekleştirilecek. Öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından da İzgü’nün cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.