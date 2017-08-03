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Son gün telaşı! İtfaiye istasyonlarına akın ettiler

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 14:21Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:54

İstanbul’da geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan dolu fırtınasının ardından araçlarında hasar oluşan sürücüler, sigorta şirketlerine hasar bildiriminin son günü olması nedeniyle rapor tutturmak için itfaiye istasyonlarına akın etti. 

İstanbul’da geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan fırtına ve dolu ile birlikte binlerce araç hasar görmüştü. Hasarların sigorta şirketleri tarafından karşılanması için itfaiyeden rapor alan sürücülerin bir çoğu bildirimlerini yaparken, bugüne kadar rapor almayan sürücüler de rapor için kuyruğa girdi. Bugün kaskosu olup da bildirimde bulunmayan sürücüler, bu bildirim süresinin son günü olması nedeniyle itfaiye istasyonlarına gelerek rapor talebinde bulundu.

Son gün telaşı İtfaiye istasyonlarına akın ettiler

Bugün son günBugün son gün

Sürücüler önce araçlarının hasarlarını tespit ettirmek için itfaiye görevlilerine araçlarının fotoğraflarını çektirdi. Araçlarının hasar tespiti yapılan sürücüler daha sonra görevlilere rapor tutturdu.

Son gün telaşı İtfaiye istasyonlarına akın ettiler

Rapor için itfaiye istasyonuna gelen Hasan Erol, “Kayıt yaptırdım fotoğraf çektireceğim. Ben geldiğimde yoğunluk vardı. Ön camda hasar vardı” dedi.

Sürücü Erbil Kılıç, “Koştura koştura geldik. Sıraya geldik. Fotoğrafı çektirdik. Şimdi de raporu bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: dolu mağduru , istanbul , trafik sigortası , zarar gören araçlar
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