Son görüntüleri ortaya çıktı... Sele kapılan erin söylediği türkü yürek dağladı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel meydana gelmiş, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan’dan acı haber gelmişti. Şehit Parhan’ın acı haberi, İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Aynı zamanda AK Parti Çiğli İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan'ın kardeşi olan şehit askerin terhisine 8 gün kala şehit olması herkesi üzüntüye boğdu. Acı haber sabahın erken saatlerinde askeri erkan tarafından ailesine verildi. Haber duyulur duyulmaz şehit evi Türk bayraklarıyla donatılarak, vatandaşlar şehit evine akın etti.

AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarı, acı haberi sabah aldıklarını söyledi. Sarı, "Sefa kardeşimiz gençlik kollarımızdandı. Ağabeyi de teşkilat başkanımızdı. Ölümünü üzüntüyle aldık. Dün öğrendik kayıp haberini. Haberlerde geçti ama aklımıza bile gelmedi. Ağabeyi Fehmi'nin bir arkadaşı böyle bir olayın olduğunu haber verdi" dedi.

'SU MİSALİ' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Öte yandan, şehit askerin sosyal medya hesabında silah arkadaşlarıyla beraber söylediği bir türkü de ortaya çıktı. Saz eşliğinde “Su Misali” parçasını yanık bir sesle söyleyen Parhan’ın bu videosu dinleyenlerin içini acıttı. Video, sosyal medya hesaplarında da onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Şehidin bir başka videoda da “Bir Fidan” türküsünü söylediği görüldü. Yine arkadaşının saz çalmasıyla türküyü duygu yüklü bir sesle söyleyen şehit askerin bu görüntüsü de yürekleri dağladı. Sefa Parhan’ın şehit olmasının ardından sosyal medya hesabı taziye mesajlarıyla doldu. Özelikle söylediği türkünün altına onlarca yorum yapıldı.

Şehit askerin yarın cuma namazını müteakip İzmir'deki Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan şehit Er Sefa Parhan’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Yapılan çalışmalarda kayıp erin cansız bedeni, olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulunmuştu.