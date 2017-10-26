Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son görüntüleri ortaya çıktı... Sele kapılan erin söylediği türkü yürek dağladı

    Son görüntüleri ortaya çıktı... Sele kapılan erin söylediği türkü yürek dağladı

    İHA
    26.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sel felaketinde kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan şehit asker Sefa Parhan’ın İzmir’deki ailesine acı haber ulaştı. Şehit erin birlik içerisinde silah arkadaşlarıyla beraber söylediği 'Su Misali' parçası ise yürekleri sızlattı.

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel meydana gelmiş, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan’dan acı haber gelmişti. Şehit Parhan’ın acı haberi, İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Aynı zamanda AK Parti Çiğli İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan'ın kardeşi olan şehit askerin terhisine 8 gün kala şehit olması herkesi üzüntüye boğdu. Acı haber sabahın erken saatlerinde askeri erkan tarafından ailesine verildi. Haber duyulur duyulmaz şehit evi Türk bayraklarıyla donatılarak, vatandaşlar şehit evine akın etti.

    AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarı, acı haberi sabah aldıklarını söyledi. Sarı, "Sefa kardeşimiz gençlik kollarımızdandı. Ağabeyi de teşkilat başkanımızdı. Ölümünü üzüntüyle aldık. Dün öğrendik kayıp haberini. Haberlerde geçti ama aklımıza bile gelmedi. Ağabeyi Fehmi'nin bir arkadaşı böyle bir olayın olduğunu haber verdi" dedi.

    Son görüntüleri ortaya çıktı... Sele kapılan erin söylediği türkü yürek dağladı

    'SU MİSALİ' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

    Öte yandan, şehit askerin sosyal medya hesabında silah arkadaşlarıyla beraber söylediği bir türkü de ortaya çıktı. Saz eşliğinde “Su Misali” parçasını yanık bir sesle söyleyen Parhan’ın bu videosu dinleyenlerin içini acıttı. Video, sosyal medya hesaplarında da onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

    Şehidin bir başka videoda da “Bir Fidan” türküsünü söylediği görüldü. Yine arkadaşının saz çalmasıyla türküyü duygu yüklü bir sesle söyleyen şehit askerin bu görüntüsü de yürekleri dağladı. Sefa Parhan’ın şehit olmasının ardından sosyal medya hesabı taziye mesajlarıyla doldu. Özelikle söylediği türkünün altına onlarca yorum yapıldı.

    Şehit askerin yarın cuma namazını müteakip İzmir'deki Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

    Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan şehit Er Sefa Parhan’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Yapılan çalışmalarda kayıp erin cansız bedeni, olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulunmuştu.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri