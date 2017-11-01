Son durum... Denizaltı yerini buldu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan geçtiğimiz Cuma günü 15.30'da demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Bilal Bal' isimli 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki kargo gemisi İstanbul Şile açıklarında battı. Gemide 10 Türk vatandaşının bulunduğu açıklanmıştı. Mürettebat yakınlarının Şile sahilindeki bekleyişi sürüyor.





BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Şile'nin 7 mil açığında batan kuru yük gemisinde 10 Türk vatandaşının bulunduğu belirtilerek, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli ve yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli Limanı'na dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır. Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır. Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı. "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu görevlendirilmiştir. İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur.

Arama kurtarma faaliyetlerine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 5 kurtarma botu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı olan TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi de iştirak etmiştir. Son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi, batan bahse konu ticari geminin yerini tespit etmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine halihazırda devam edilmektedir."