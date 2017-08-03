Son Durum: 2017 LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç giriş ekranında...

Üniversiteye giriş için en önemli aşamalardan biri olan ve birçok öğrencinin geleceğini etkileyen LYS sınavlarının son aşamasındayız. 18-26 Temmuz tarihlerinde 2017 LYS tercih sonuçları işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler şu an sonuçların açıklanmasını bekliyor.



Geçtiğimiz senelere baktığımızda yaklaşık 1 hafta sonra ve yoğunlukla öğle saatlerine yakın tercih sonuçlarının açıklandığını görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda "2017 LYS Tercih sonuçları hangi saatte açıklanacak" sorusuna tam bir yanıt veremesekte ortalama olarak öğle saatlerine yakın açıklandığını söyleyebiliriz.

2016'da tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanmıştı?

Öğrenciler, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2016 tarihleri aralığında seçim işlemlerini gerçekleştirmişti. 10 Ağustos 2016 tarihinde ise LYS tercih sonuçları öğrencilere sunulmuştu. Tercihler tamamlandıktan 6 gün sonra meraklı bekleyiş sona ermişti.

Tarihlere baktığımızda bu sene 1 haftayı geçtiğimizden dolayı her an sonuçların açıklanabileceğini belirterek, daha hızlı takip etmeniz açısından alt tarafa "Son Durum" alanı ekliyoruz.

Son Durum: LYS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?





YÖK tarafından üniversite kayıt tarihleri ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere göre kayıt tarihleri geriye alındı. Artık normal üniversite kayıtları 14-18 Ağustos 2017 tarihleri aralığında, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.



KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.