Son depremler listesi genişlemeye devam ediyor... Ege yine sallandı

Günlerdir çeşitli büyüklüklerde süren depremlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde paniğe sebep olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 06.46'da Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. Son depremler listesine Kahramanmaraş'ta eklendi.

Kandili Rasathanesi resmi sayfasından son depremlerin listesini duyuruyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ