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    Ege'deki son depremler... Bodrum sallanmaya devam ediyor...

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 11:25Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:50

    Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Deprem haberi yine Bodrum’dan geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5.1. şiddetinde sallandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Pınarlıbelen-Bodrum merkezli depremin büyüklüğü 5.3. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. İşte Ege'deki son depremlere ilişkin veriler..

    Deprem haberleri Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bugün saat 10.42'de Pınarlıbelen-Bodrum merkezli bir deprem meydana geldi. Hem bölgedeki hem de diğer vatandaşlar son deprem listesini araştırmaya başladı. İşte son depremlere ilişkin veriler…

    Kandilli, depremin büyüklüğünü önce 5.1 ardından 5.3 olarak duyurdu. Depremin derinliği 1.6 kilometre. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.  Bodrum'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Pınarlıbelen-Bodrum merkezli depremin büyüklüğü 5.3. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini 9.09 km olarak açıkladı.

    Egedeki son depremler... Bodrum sallanmaya devam ediyor...

    Şiddetli sarsıntı paniğe neden oldu...

    7 Ağustos tarihinde de Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 21.25’te hissedildi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Egedeki son depremler... Bodrum sallanmaya devam ediyor...


    SON DEPREMLER

    Kandili Rasathanesi resmi sayfasından son depremlerin listesini duyuruyor.

     SON DEPREMLER LİSTESİ

    Etiketler: son depremler , bodrum deprem , egede deprem
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