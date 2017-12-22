Son dakika... Yüksek rütbeli 16 subay için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 16 muvazzaf subay (7 albay, 9 yarbay) hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi

44 ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR