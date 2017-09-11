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    Son dakika... Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

    Mustafa TURAPOĞLU-Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara) (DHA) - İHA
    11.09.2017 - 07:47 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 09:43

    Ankara’da kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün mısır yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinden Mardin’den Ankara’ya gelen 73 DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Vilayetler Kavşağı’nda sürücüsü Bilal Yeşilmen’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi aynı istikamette seyreden Metin Kantik'in kullandığı 73 FE 33 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı.

    Ön kısmı hurda yığınına dönen otobüsün sürücüsü, muavini Veysel Yeşilmen ve Mehmet Şirin İnci isimli yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda yolcu yaralanırken, yolcuların birkaçı bulundukları yerde sıkıştı.

    Son dakika... Yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralıKazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde sıkışarak hayatını kaybeden şahısların cenazelerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Son dakika... Yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralıKazanın ardından yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Son dakika... Yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

    Etiketler: Ankara , trafik kazası , yolcu otobüsü , TIR , son dakika , Son dakika
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