Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi: En az 3 ölü, 43 yaralı

Kaza, saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden, Davut Kandemir yönetimindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2'si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye, AFAT, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı.

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerde kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtildi.