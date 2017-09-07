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    Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi: En az 3 ölü, 43 yaralı

    Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)
    07.09.2017 - 00:20 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 06:28

    YOZGAT'ın Akdağmadeni İlçesi'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden, Davut Kandemir yönetimindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2'si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

    Son dakika Yolcu otobüsü devrildi: En az 3 ölü, 43 yaralıKazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye, AFAT, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı. 

    Son dakika Yolcu otobüsü devrildi: En az 3 ölü, 43 yaralıİş makinesi yardımıyla bulunduğu yerde kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtildi.

    Yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralıYolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı

    Etiketler: yozgat , yolcu otobüsü , trafik kazası
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