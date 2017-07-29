Son dakika: Yılmaz Büyükerşen'e saldırı... Silah çektiler

Alınan bilgiye göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.



Tartışmanın devam ettiği sırada, iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen'i darbetmeye çalıştı. Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürüldü.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükerşen'in ifadesi doğrultusunda saldırı girişiminde bulunan kişiyi arama çalışması başlattı.



Eskişehir CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ise Twitter'da Yılmaz Büyükerşen'in yanında olduğunu ve durumunun iyi olduğu mesajını paylaştı.



DHA'nın geçtiği haberi göre ise Yılmaz Büyükerşen'e saldıran kişi Mahfuz Banlı. Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.



Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da 'Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır' satırlarına yer verildi.



'BÖYLE ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ'

Yılmaz Büyükerşen yaşanan saldırı sonrası Haller Gençlik Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin önünde saldırıya uğradığını söyledi.



Kendisinin şu anda iyi durumda olduğunu ifade eden Büyükerşen, "Yanımdaki basın danışmanım Kemal Aydoğmuş kardeşim de iyi durumda. Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara da müdahale etmede belediye başkanları olarak asla çekinmeyiz. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türlü tecavüzü yapacak güçteler. Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı duruma derhal müdahale ettiler ve olayı ele aldılar." diye konuştu.



ESKİ POLİS VE ÇETEDEN GÖZALTINA ALINMIŞ

hurriyet.com.tr'de 2007 yılında yer alan bir habere göre Mahfuz Banlı isimli şahıs Eskişehir polisinin Mart 2007'de gerçekleştirdiği 'şah-mat operasyonu'nda çete lideri olarak gözaltına alınmış. Banlı 1992 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nden emekli olduktan sonra otopark, kahvehane ve lokanta işletmeciliği yaparken ismi cinayet, tehdit, yaralama ve azmettirme suçlarına karışmış.



2011 yılında yine Hürriyet'te yer alan bir habere göre de 2006 yılında Konya’nın Çeltik İlçesi’nde Ersin Kaymak’ın (32) silahla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle yargılanan emekli polis Mahfuz Banlı ve yanındaki 8 kişiye Özel yetkili Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet alan bazı kişilerin mahkemede "cinayeti para için değil, nam, şöhret olmak ve gayrimeşru işler yapan Mahfuz Banlı’ya kıyak olsun" diye işlediklerini de söyledi.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Eskişehir Valiliğinden olayla ilgili olarak gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi: "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17.30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı merkez ilçesi hat boyunda bulunan bir iş yerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde saat 18.00'de valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğüne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerilerinde bulunan kuru sıkı bir tabanca ile saat 20.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



