Son dakika... Yıldız Holding kredi yapılandırması için bankalarla görüşüyor

Kaynaklar, Yıldız Holding’in 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere tüm borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılmasını istediğini bildirdi.

Görüşme salı günü yapılırken bankalar holdingin teklifini değerlendirmeye başladı. Müzakerelerin yürütülmesi için holdingin en büyük kreditörü Yapı Kredi lider banka seçildi.



KREDİLERİN VADESİNİ UZATMAK İSTEDİ

Kaynaklar, kısa vadeli kredilerin toplam krediler içinde ağırlığının yüksek olduğunu ve Yıldız Holding’in kredilerin vadesini uzatmak istediğini kaydetti. Kaynaklara göre Yıldız Holding’in yapılandırmak istediği krediler arasında 2014 yılında 3.1 milyar dolarlık United Biscuits alımı için kullanılan krediler de var

Yıldız Holding ve Yapı Kredi ilk etapta Bloomberg’in konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı.

KREDİLER TEK ÇATI ALTINDA

Yıldız Holding'ten Bloomberg'e yapılan açıklamada ise "Yıldız Holding yöneticileri adet olduğu üzere, grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 projeksiyonları hakkında bankalara yönelik yıllık olağan bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankalar grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak için ayrı ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak refinansman için bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Konuyla ilgili görüşmeler Yapı Kredi Bankası liderliğinde devam ediyor" denildi.

ÜLKER HİSSELERİ DÜŞTÜ

Haberin ardından açılışta Borsa İstanbul’da işlem gören Ülker Bisküvi hisselerinde de düşüş yaşandı. Dün akşam 22.74 liradan kapanan hisseler ilk açılışta yüzde 1.14 değer kaybıyla 22.48 liraya inerken en düşük 21.96 lirayı gördü. Hisselerde kayıp yüzde 3’ü geçti. Saat 10:27 itibariyle hisseler yüzde 2.90 kayıpla 22.08 liradan işlem görüyor.

MALİ YAPIMIZ KUVVETLİ

Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülker Bisküvi AŞ ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi AŞ'nin Net Satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net karı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."