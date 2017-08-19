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Son dakika... Yerli otomobilde sona gelindi! 3 isim ön planda...

Hürriyet Haber
19 Ağustos 2017 - 09:36Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 10:15

Yerli otoda babayiğit arayışlarında sona gelindi. Kulislerde Karsan, Vestel ve BMC öne çıktı. Üç şirketin ortak bir yatırıma hazırlandığı da konuşuluyor.

Türkiye ekonomisinin son 6 yılına damgasını vuran 'yerli oto' ve 'babayiğit' tartışmalarında nihayet son düzlüğe gelindi. 2011'deki TÜSİAD Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerli otomobil üretecek babayiğit arıyoruz" sözleriyle fitili ateşlenen süreçte, bugüne kadar pek çok yöntem denendi, onlarca şirketin ismi öne çıktı. Ancak ekonomi kulislerinde konuşulanlara göre finalde ipi göğüsleyecek üç şirket öne çıktı. İddialara göre, Türkiye'nin 'babayiğit'i olmaya en yakın isim Karsan'ın sahibi ünlü işadamı İnan Kıraç oldu. İkinci sırada ise 2015'te otomotiv sektörüne sessiz sedasız giriş yapan ve oto elektroniğinde çok sayıda yerli yazılıma imza atan Vestel'in patronu Ahmet Nazif Zorlu var. Diğer şirket ise BMC. Bu üç şirketin ortaklaşa bir proje geliştirip bakanlıktan onay aldığı da gelen bilgiler arasında.

2 YILDIR BAKANLIKLA ÇALIŞIYOR

Bu alandaki çalışmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karsan ve Vestel arasında iki yıldır sürüyor. Yerli oto için iki patronla 10'dan fazla yüz yüze toplantı yapıldı. 2014 yılında "İlk yerli otoyu ben yapmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelen İnan Kıraç'ın projenin startını da bu tarihte verdiği belirtiliyor.

Yerli otomobile yatırıma hazırlanan Vestel ilk resmi adımı 2015'te atmıştı. Şirket, bu tarihte otomotiv sektöründeki ihracatın yüzde 70'ini karşılayan TAYSAD'a üye oldu. Vestel iki yıldır elektrikli otomobil ve aksamları üzerine birçok projeye imza attı. Akıllı şarj ünitesinden pil teknolojilerine kadar çok sayıda alanda 30'a yakın patent aldı. Sabah'ın haberine göre, Vestel ayrıca elektrik motoru, elektrik motoru kontrol mekanizmaları ve motoru çalıştıran ana kartın dizaynını da kendi teknolojisi ile yapabiliyor.

SAKARYA VE BURSA YARIŞIYOR

Yerli otomobil yatırımı içinse Bursa ve Sakarya kıyasıya yarış halinde. 24.2 milyar dolarlık otomotiv ihracatının 8.4 milyar dolarını gerçekleştiren Bursa, yeni yatırım için Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi adını verdiği TEKNOSAB'ı hazırlıyor. Sakarya ise lojistik avantajının değerlendirileceği Sakarya Kuzey Bölgesi'ni bu yatırım için parlatıyor.

 

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