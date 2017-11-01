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    Son dakika... Yerine gelecek isim belli oldu

    İHA
    01.11.2017 - 19:42 | Son Güncelleme:

    Bursa’da Recep Altepe’nin istifasının ardından boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için AK Parti’nin adayı belli oldu. 3 ilçe belediye başkanının Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katılımıyla Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ak Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Alinur Aktaş olduğu açıklandı

    Bursa’da AK Parti İl Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklaması ve çeşitli araştırmalarla Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Yarın yapılacak seçim öncesi bugün İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım belediye başkanları AK Parti Genel Merkezine çağrıldı. Burada yapılan görüşmelerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali akşam 17.00 sıralarında Beştepe’ye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Bursa'nın yeni başkan adayı Alinur Aktaş olarak belirlendi
    Yarın saat 15.00'te yapılacak meclis toplantısıyla yeni başkan seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Büyükşehir Meclisi'nde 70 AK Partili, 13 CHP, 13 MHP, 1 Demokrat Parti, 3 de bağımsız üye bulunuyor.

    ALİNUR AKTAŞ'IN ÖZGEÇMİŞİ

    1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

    Son dakika... Yerine gelecek isim belli oldu

    Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası

     

    Etiketler: son dakika
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