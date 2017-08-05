Son dakika: 'Yeni bir devlet kuruyoruz' diyen Oğan'a Başbakan'dan tepki

Toplu açılış töreni için Sivas’ta bulunan Başbakan Yıldırım, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin Oğan’la ilgili sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, “Kimin ne söylediğinin önemi yok. Bir televizyon yorumcusunun öyle bir lafı bizim partimizi bağlamaz” ifadesini kullandı. “Eski bir MKYK üyesi” hatırlatması üzerine Yıldırım, “Kim olursa olsun böyle bir şey asla kabul edilemez. Partimizin içinden biri bile olsa en şiddetli cevabı alır” ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yazılı açıklama yapan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ise , “Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır” ifadesini kullandı. “Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” diyen Ünal şunları kaydetti:

“Son günlerde toplumda Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşanmıştır. Bu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemler titizlikle yapılmıştır. AK Parti, 15 yıldır her kesimden insanımızın yaşam tarzının güvencesi olmuştur. Halkımızın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğumuzun en yakın şahidi, bizatihi milletimizdir. AK Parti, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsade etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir."

"Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır. Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz."

İCRAATLARA BAKSINLAR

"Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır. Çanakkale Zaferinden ve Kurtuluş Savaşından aldığımız ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürütüyoruz. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti’yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar.”

BAHÇELİ DE BUGÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Oğan'a sert tepki göstermiş, "16 Nisan’ı bahane edip yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın" demişti. Bahçeli, "Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir" ifadesini de kullanmıştı.

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