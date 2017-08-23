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    Son dakika: Yemen'de şok saldırı! En az 35 ölü

    Reuters
    23 Ağustos 2017 - 11:51Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 13:23

    Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yemen'in başkenti Sana'da bir otele hava saldırısı gerçekleşti. Olayda en az 35 kişinin öldüğü bildiriliyor.

    Yemen'in başkenti Sana'da bir otele yapılan hava saldırısında en az 35 işi hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    13 kişinin yaralandığı saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

    Yemen'de Şii Husi hareketi başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.

    'DÜN GECEDEN BERİ EN AZ 80 KİŞİ ÖLDÜ' İDDİASI

    Sosyal medya hesaplarında yayımlanan fotoğraflardaki dumanların da, bombardıman sonrasında yaşanan yangınlardan yükselen dumanlar olduğu belirtildi. Bazı sosyal medya hesaplarında ise, dün geceden bu yana süren bombardımanlarda en az 80 kişi öldü. Nasser Arrabyee adlı Twitter hesabında, 80 kişinin 20’si başkentin doğsunda, 50’si kuzeyde ve 10’u da batısındaki saldırılarda yaşamını yitirdi.

    Ülkede, 2014'ten bu yana devam eden iç savaşta 10 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı tahmin ediliyor.

    Etiketler: YEMEN , Sana , saldırı
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