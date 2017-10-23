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Son dakika... Yaz saatinde yetki Bakanlar Kurulunda

NEŞE KARANFİL/ANKARA
23.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

Yaz saatinde yetkisi yine Bakanlar Kurulunda. Geçen yıl ilk defa uygulanan ve genelgeyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması Danıştay tarafından iptal edilmişti. Danıştay iptalinden sonra hükümet, Meclis'teki torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Böylece yaz saatinde yine yetki Bakanlar Kuruluna geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa tasarısına eklenen bir maddeyle, kalıcı yaz saatinde karar yetkisi yiden Bakanlar Kuruluna verildi.Son dakika... Yaz saatinde yetki Bakanlar Kurulunda
Verilen önergeyle “Bakanlar kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir” hükmü yasaya eklendi.

Komisyondaki görüşmeler sırasında CHP’li Selin Sayek Böke, küçük oğlu adına söz istediğini belirterek, “Sabahları giydirmekte zorlanıyorum. Bu konuda yalnız da değilim” dedi. HDP’li Garo Paylan da 06.30’da yola çıktığında servislerin vızır vızır gittiğini gördüğünü, çocukların serviste uyuduğunu belirterek, “Çocukları zorla uyandırıyoruz. Bu çocuklara büyük bir işkencedir” dedi.

Hükümet önergesinin gerekçesinde ise şöyle denildi:

“Bu düzenleme ile ülkemizin güneş ışığından daha fazla yararlanması, enerjinin kullanımından tasarruf sağlanması, sosyal teknik ve ekonomik ihtiyaçlara gelişmelere göre 30 derece doğu boylamı saatinden (GMTartı2)sadece yaz döneminde veya belirli dönemlerde kısıtlı olmaksızın bir saati aşmamak üzere beliryeceği ileri saat uygulamasının yapılabilmesi, yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler halinde GMT artı 2 (dahil) ile GMT artı 3 (dahil) arasında uygluama yapılmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır.”

Ancak Böke, yaz saati uygulamasıyla tasarruf sağlandığı iddiasının Elektrik Mühendisleri Odası raporuyla bilimsel olarak itiraz edildiğini vurguladı.

 

 

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Etiketler: Son dakika , yaz saati uygulaması , Meclis
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