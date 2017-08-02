Son dakika: Kritik YAŞ toplantısı yapılıyor

YAŞ üyeleri, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'de görevli komutanlar tarafından karşılandı.

YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü. Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ

"DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZDİR"

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başbakan Yıldırım, deftere şunları yazdı:

"Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız Cumhuriyeti, muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffeh, daha güvenli, daha adil, daha özgür bir Türkiye en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır.

15 Temmuz 2016 günü yaşanan melun darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet istiklalinden, istikbalinden asla vazgeçmeyecek, dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır. Milletimiz, 15 Temmuz'daki cesaretli ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiş ve vatanı namertlere çiğnetmemiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanları ve canları pahasına kanıtlamıştır. 15 Temmuz, şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Milli irade adeta tecessüm ederek demokrasiye ve ülkesinin bağımsızlığına sahip çıkmıştır.

Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin işte bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz kendisine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı.

ŞURA TOPLANDI

Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Çankaya Köşkü'ne geçti. Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışına üçüncü kez taşınmış oldu. Çankaya Köşkü'nde üçüncü kez yapılan şura çalışmaları bir günde tamamlanacak. Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının ele alınması bekleniyor. Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yine Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı.

ŞURANIN YENİ ÜYELERİ

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Bazı bakanların ilk defa katıldığı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini aldı. Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya kaldı. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katıldı. Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

YAŞ ÜYELERİ AKŞAM YEMEĞİNİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YİYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de akşam yemeği verecek. YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.