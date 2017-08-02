Son dakika... YAŞ kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura kararları şöyle:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz"

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPACAK

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklama yapması bekleniyor.