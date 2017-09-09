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    Son dakika: Yarından itibaren sıcaklık artıyor

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 11:53

    Eylül ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerine dönen sıcaklıklar yarından itibaren artacak. Eylül, ekim ve kasım ayının kurak geçmesi bekleniyor.

    Sonbahar aylarına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları dönem dönem artmaya devam ediyor. Mevsim nomrallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yarından itibaren daha da yükselecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    4 DERECE DAHA ARTACAK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık 32
    İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
    Bursa: Az bulutlu ve açık 32
    İzmir: Az bulutlu ve açık 33
    Adana: Az bulutlu ve açık 35
    Antalya: Az bulutlu ve açık 32
    Samsun: Az bulutlu ve açık 27
    Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
    Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

     

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    Etiketler: son dakika , haber , sıcak , meteoroloji , hava durumu , haberler
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