Son dakika yağış ve soğuk hava uyarısı: Montları çıkarın

Marmara ve Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'da yarın öğleden sonra başlayacak yağışlı havanın gece etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklar 20 derecenin de altına inecek. Batı ve Doğu Karadeniz'de de önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı yaptı. Şen, yarın akşamdan itibaren Marmara'da şiddetli yağış beklendiğini belirtti. Şen, yarın öğleden sonra başlayacak yağışın gece şiddetini artıracağını belirterek, su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. MONTLARI ÇIKARIN 'Montları çıkarın' uyarısı yapan Şen, Marmara'da sıcaklığın perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına ineceğini, hafta sonuna kadar şiddetini azaltarak devam edeceğini açıkladı. Şen, Batı ve Doğu Karadeniz'de de önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış beklendiğini kaydetti. Sıcaklıklar önümüzdeki hafta tekrar artacak ve Eylül ayı ortalamalarına ulaşacak. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



