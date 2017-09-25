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    Son dakika yağış ve soğuk hava uyarısı: Montları çıkarın

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 10:37

    Marmara ve Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yerel ve sağanak yağışın yarın öğleden sonra etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklar 20 derecenin de altına inecek. Batı ve Doğu Karadeniz'de de önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış bekleniyor.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı yaptı. 

    Şen, yarın akşamdan itibaren Marmara'da şiddetli yağış beklendiğini belirtti. Şen, "Yarın öğleden sonra başlayacak yağışın gece şiddetini artıracağını belirterek, su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yaptı.

    Yağışlı havanın hafta sonuna kadar şiddetini azaltarak devam edeceğini kaydeden Şen, Batı ve Doğu Karadeniz'de de önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış beklendiği kaydetti. 

    MONTLARI ÇIKARIN

    Montları çıkarın uyarısı yapan Şen, Marmara'da sıcaklığın perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına ineceğini, hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. 

    Sıcaklıklar önümüzdeki hafta tekrar ısınacak ve Eylül ayı ortalamalarına ulaşacak. 

    Etiketler: şiddetli yağış , marmara hava durumu , istanbul yağış
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