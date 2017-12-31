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    Son dakika... Whatsapp'ta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü?

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Birçok kullanıcının yaşadığı bağlantı sorunun ardından 'WhatsApp çöktü mü?' sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

    Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

    Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

    Son dakika... Whatsappta erişim sorunu... Whatsapp çöktü mü

    BTK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

    BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

    Sayan şöyle konuştu: 

     Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar...

    Etiketler: son dakika
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