Whatsapp'a 1 saat erişim koptu.. Whatsapp neden açılmadı?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 11:00 itibariyle çöktü ve erişim sorunu bir saat devam etti. Dünya genelinde birçok kullanıcı yaşadıkları bağlantı problemini Twitter'den dile getirdi. Peki WhatsApp'tan neden mesaj gönderilemedi? Sosyal medyada kullanıcılar konuyu tartışıyor. Zira Apple ve Android işletim sistemini kullanan herkes bir saat boyunca erişim sağlayamadı. İşte WhatsApp çökmesi ile ilgili detayları...

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Gündüz saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.





Whatsapp'ın ağırlıklı olarak sorun yaşadığı bölgeler kırmızı ile simgeleniyor

WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söylerken, erişim sorunu Twitter'ın Türkiye ve dünya listesinde en çok konuşulan konu oldu. Whatsapp'ın açıklamasının ardından teknik sorun düzeldi, erişim normale döndü.

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