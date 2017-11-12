Son dakika... Vodafone İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.



Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi. Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.