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    Son dakika... Vodafone İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

    İSTANBUL (AA)
    12.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

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    • İstanbulda maraton coşkusu
    • İstanbulda maraton coşkusu
    • İstanbulda maraton coşkusu
    • İstanbulda maraton coşkusu

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

    Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi. Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

    Etiketler: Son dakika , Maraton , Abraham Kiprotich kimdir , Vodafone İstanbul Maratonu kazananları
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