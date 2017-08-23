Bayram tatili rezervasyonlarında son dakika hamlesi

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasıyla turizm sektörü harekete geçti. Oteller şimdiden doldu. Seyahat acenteleri ilave turlar koydu. Dünya gazetesinin haberine göre Etstur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, tatilin 10 güne çıkmasının tatilcilerin bu süreyi ikiye bölmesine neden olduğunu söyledi. Özbek, Rusya pazarının Türkiye'ye ilgisinin yoğunlaşmasının özellikle sahil kesimlerindeki otellerin doluluklarının artmasına büyük katkı sağladığını açıkladı. Kurban Bayramı tatiline iç pazardan da ilginin çok olduğunu belirten Özbek, yerli turistlerin geçen yıl gibi bu bayramda da otel doluluklarının şimdiden yüzde 100'ü bulmasıyla zorlanacaklarını belirtti.

"Geçen yılın rakamlarını geçeriz"

Tatilcilerin son dakika rezervasyonlarında nerede yer bulabilirlerse oraya gideceklerini ifade eden Özbek, "Geçtiğimiz hafta 2016'daki rakamlarımızın yüzde 40 gerisindeydik. Şimdi ise yüzde 20 gerisindeyiz. Bayram sonunda ise geçen yılın rakamlarını yakalar, hatta geçeriz" dedi. Özbek, bu yıl Kemer, Bodrum, Marmaris, Kuşadası bölgelerinin yoğun taleple karşılaştığını aktardı.

"Ulaşım rahatladı"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TYD) Murat Ersoy, 10 güne uzatılan bayramı tatilinin ulaşımı rahatlattığını, pazartesi ve salıya da ek seferler konmasıyla ulaşımdaki yoğunluğun kontrol altına alındığını anlattı. "3-4 gece için otellerde yüzde 100 doluluklar sağlanmıştı" diyen Ersoy, İstanbul başta olmak üzere Ege, Akdeniz sahilleri, Kapadokya ve Karadeniz'deki otellerin yüzde 100 doluluğu yakalayacağını ifade etti. Ayrıca Ersoy, Türkiye'nin turizm bölgelerine Arap ve Körfez ülkelerden ek seferler yapıldığını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise 10 günlük tatilin iç pazarı hareketlendirdiğini vurguladı. Antalya Bölgesi'nde 1 hafta, 4-5 ve 3 gün gibi konaklamaların ön planda olduğunu anlatan Yağcı, "Her bütçeye göre otellerimiz hizmete hazır. Bu yıl bayramda Akdeniz sahil kesimleri yüzde 100 doluluğu yakalayacak" şeklinde konuştu.

Ekonomiye 1 milyar TL katkı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, 10 günlük Kurban Bayramı tatili sonunda 1 milyon kişilik yurtiçi ve yurtdışı seyahat hareketi ve 1 milyar TL ekonomiye turizm katkısı sağlanacağını söyledi. Gürcün, tatil süresinin uzaması nedeniyle şu anda satışların iyi olduğunu ve acentelerin ilave kontenjan, tur ve programlar koyduğunu aktardı. 2015'in ilk altı ayında 1 milyon 454 bin Rus turistin geldiğini ifade eden Gürcün, bu rakamın bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 692 bine ulaştığını kaydetti. Gürcün, "Kuzey Ege'den başlamak üzere bütün sahil bandı yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bunun için seyahat acenteleri ek programlar, turlar ve kontejyanlar koydu. Bu bayram sonunda 1 milyon kişilik seyahat hareketi, 1 milyar TL de ekonomiye katkı sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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