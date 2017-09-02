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    Son dakika: Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker görüntülerini sızdıran polis ifade verdi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    02.09.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:46

    Conrad Otel’de Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümünden sonra olay yeri görüntülerini çektiğini itiraf eden polis memuru öğle saatlerinde açığa alındı ve suçunu itiraf etti.

    Ceset görüntülerinin sızmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Polis Başmüfettişi, olay yerine giden polislerin ifadelerini almaya başladı.

    Olayın polise bildirilmesinin ardından otele giderek cesetlerin bulunduğu odaya giren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, görüntüler kendisine izletildikten sonra,”Evet bu görüntüyü ben çektim” dedi. Son dakika: Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker görüntülerini sızdıran polis ifade verdi

    Eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söyledi. Polis memuru görüntüyü sadece eşine gönderdiğini, satılmaya çalışılması ya da yayılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Bu itirafın ardından Polis Başmüfettişi polis memurunu açığa aldı.

    Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmaya göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç’ye gönderdi. D.Ç’de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. Başmüfettişin hazırladığı raporu adli soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na göndereceği bildirildi. Adli soruşturma kapsamında, polis memuru, eşi, erkek kardeşi ve D.Ç’nin de şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. 

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    Etiketler: Vatan Şaşmaz , filiz aker , Soruşturma , vatan şaşmaz videosu , filiz aker videosu
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