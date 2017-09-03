Son dakika... Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme... Kilit kadın konuştu

Sevilay Öztürk, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in nasıl tanıştığından aralarındaki ilişkiye, Aker'in ilginç para trafiğinden aşk hayatına kadar pek çok ayrıntıyı Ayşe Arman'a anlattı. Öztürk, "Aralarında bir para konusu var mıydı, yok muydu inanın bilmiyorum. Ama bence aşk meselesi değil" dedi. (Ayşe Arman'ın Sevilay Öztürk röportajı için tıklayın)







NELER YAŞANMIŞTI?

Eski manken Filiz Aker, ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı 27 Ağustos 2017 akşamı İstanbul'daki Conrad Otel'deki odasında 4 kurşunla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir yandan cinayet ve intiharı aydınlatmak için Aker ve Şaşmaz'ın otel odasında kapalı halde bulunan cep telefonlarını açmaya çalışıyor.

Olayın kökeninde bir duygusal ilişkinin mi yoksa para konusunun mu olduğu araştırılıyor.

Olay yeri inceleme çalışmaları sırasında çekilen kanlı görüntülerin nasıl ve kim tarafından sızdırıldığı ise büyük ölçüde aydınlatılmış durumda.

Görüntülerin sızdırıldığı saatlerde hürriyet.com.tr bu videoyu yayınlamama kararı açıklamış, birçok haber sitesinin yayınladığı görüntülere daha sonra yayın yasağı getirilmişti.

Bu arada Filiz Aker'in sabıkalı kardeşlerinin ve yeğenlerinden özellikle Dora Ercan'ın açıklamaları da bir haftadır tartışma konusu...