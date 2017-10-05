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    Son dakika... Vatan Şaşmaz cinayetinde Didem Çolak'a flaş gözaltı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL(ÖZEL)
    05.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bir otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra Filiz Aker’in intihar ettiği olayda, ceset görüntülerini internette yaydığı iddiasıyla aranan oyuncu Didem Çolak, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından Konya’da yakalandı.

    Soruşturma kapsamında daha önce bir polis memuru gözaltına alınmış, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Olayın ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ceset görüntüleri internette yayılmıştı. Son dakika... Vatan Şaşmaz cinayetinde Didem Çolaka flaş gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.

    İSTANBUL POLİSİ KONYA'YA GİTTİ 

    Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Çolak’a gönderdiği, onun da görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Son dakika... Vatan Şaşmaz cinayetinde Didem Çolaka flaş gözaltı
    Didem Çolak’ın görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı.

    Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Çolak, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak adreslerinde bulunamadı. Ekipler, Didem Çolak.’ın Konya’da olduğunu belirledi. Hemen bir ekip Konya’ya gitti. Didem Çolak, yakalanarak İstanbul’a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.

    Etiketler: Vatan Şaşmaz , filiz aker , Cinayet , Son dakika , Gözaltı
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