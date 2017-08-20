Son dakika... Van'da 4 PKK'lı öldürüldü

1. Van/Gürpınar’da, icra edilen hava harekâtında bölücü terör örgütü mensubu dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. İki M-16 piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.



2.Diyarbakır/Hani’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışma sonucunda, bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir M-16 piyade tüfeği, 148 adet fişeği, iki el bombası ve bir el telsizi ele geçirilmiştir.



3.Tunceli/Merkez’de, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile girilen çatışma sonucunda etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedi ele geçirilmiştir.



4.Şırnak/Beytüşşebap’ta devam eden operasyonda, tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir el yapımı patlayıcı, bir antitank mayını ve iki el bombası ele geçirilmiştir.



5.Şırnak/Silopi’de icra edilen operasyonda, tespit edilen üç el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



6.Diyarbakır/Çermik’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen dört sığınak içerisinde, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 405 adet muhtelif çapta fişek, iki el bombası, 23 adet tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda muhtelif malzeme, 1.600 kg gıda maddesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.



7.Bingöl/Genç’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bidonlar içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.