Son dakika... Vali'nin trafik ayrıcalığı vekili bile isyan ettirdi

Çorum'da eğitim-öğretim yılı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törene katılmak üzere okul önüne özel aracı ile gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisini durduran trafik polisiyle tartıştı. Vali Kılıç'ın geçişi sırasında trafik ekiplerince durdurulmasına sinirlenen Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisine, "İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum’da Milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine devreye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu girerek Milletvekili Ceylan’ı sakinleştirmeye çalıştı.