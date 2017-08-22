Son Dakika... Uzlaşma sağlandı: Memura yapılacak zam belli oldu

TOPLAM 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine; 2018-2019 yılında yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmelerinde gece yarısından sonra anlaşma geldi. Hükümet son teklifini 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak açıklarken; Memur-Sen bu teklifin müzakereye açık ancak imzaya kapalı olduğunu belirtti. Yapılan anlaşma ise, 3.5 +4+4+5 oranları üzerinden gerçekleşti.

Memurlarla toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. İlk tekliflerini 2018 yılı ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3, 2019 yılı için de ilk altı ay yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 olarak yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, sonraki süreçte sendikalarla diyaloglarının devam ettiğini dile getirdi. Sarıeroğlu, “Bu sırada teklifimizi güncellemiştik. Ara değerlendirme sonrasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı ayı için yüzde 3.5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 3.5, ikinci altı ayı için yüzde 3.5 şeklinde revize ettiğimizi heyetimizle paylaşmıştık” dedi. Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimizi Kamu İşveren Heyeti olarak oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 2018’in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimizi, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler.”

İYİ BİR TEKLİF VERDİK

Açıkladıkları rakamların kendileri için son teklif niteliğinde bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, *Biz bütün parametreleri, bütün argümanları toplu olarak, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik” dedi. Teklifin maliyetiyle ilgili sorulara da Sarıeroğlu, “Maliyet unsuru olarak bakmıyoruz. Bir bütün olarak bakıyoruz” yanıtını verdi.

MÜREKKEPSİZ KALEM

Bakan Sarıeroğlu’ndan sonra teklifi değerlendiren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, “Elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif, adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif kalkınmanın kapısını da aramalı” dedi. Teklifin müzakere edilebilir olduğunu söyleyen Yalçın, “Bir tek amacımız var, üzüm yemek. Bağcı dövmek gibi bir derdimiz yok. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Hakeme zorlanmak gibi bir süreci yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

YARIM PUAN ARTIRILDI

Mevzuata göre, 21 Ağustos’a kadar hükümetle memur sendikaları arasında uzlaşma sağlanmazsa, hakem kurulu devreye giriyor. Memur-Sen “21 Ağustos sabah mesai başlayana kadar süreç devam edebilir” şeklinde yorumlayınca, görüşmelerin sabaha kadar sürmesinin yolu açıldı. Gece yarısından sonra ise, hükümetin teklifinde 2018 yılı ikinci yarısı için yarım puanlık artış yapıldı ve mutabakat açıklandı.

4-5 PUAN DAHA VAR

AKŞAM üstü de tekrar kameralar karşısına geçen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, önlerinde toplusözleşme görüşmelerinin tamamlanması için 8 saat kaldığını ve bu 8 saatin Türkiye’yi rahatlatacak bir toplu sözleşme metni yazmak için yeterli olduğunu söyledi. Gelen son teklifin yeterli ve ikna edici bir rakam olmadığını söyleyen Yalçın, “Bize sunulan teklif, memuru enflasyona karşı korumaktan uzak. Bu teklifi imzalamaya yakın olmak gibi bir durumumuz yok. Bize göre masaya gelmesi gereken 4-5 puan daha var” ifadelerini kullandı. Yalçın, istedikleri 4-5 puanın yan ödemelerle de verilebileceğini de sözlerine ekledi.