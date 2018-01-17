Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuklar' açıklaması

hurriyet.com.tr, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını duyurmuştu. Kayıtlara göre, hamile oldukları tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun 15 yaşından önce hamile kaldıkları anlaşıldı. Haberde bu kayıtların polise bildirilmediği; savcılığın talebiyle sorumlu başhekim yardımcısı Dr. A. A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. için soruşturma izni istendiği, Valiliğin 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla iki görevli hakkında soruşturma izni verilmediği iddiaları da yer almıştı.

Bugün gündeme oturan haberin ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili “Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Haber daha önce şikâyete konu olmuş, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Medeni kanunun ilgili hükümleri, "Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.", "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir: 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır. Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU O HABER