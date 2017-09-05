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    Son dakika! Üstsüz fotoğraf yüzünden dev tazminat!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 15:36

    İngiltere'de Cambridge Düşesi Kate Middleton, üstsüz fotoğraflarının yayınlanması nedeniyle açtığı davayı kazanarak 100 bin euro tazminat kazandı.

    Fotoğraflar, 2012 yılında çift Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatil yaparken çekilmiş ve Fransız Closer dergisinde yayınlanmıştı. Middleton'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'te yayınlanmıştı.

    Paris merkezli ajans fotoğrafçıları Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerini teleobjektiflerle çekmekle suçlanıyordu.

    Suçlamaların yöneltildiği diğer kişiler ise Closer'ın editörü Laurence Pieau, derginin sahibi olan Mondadori grubu yöneticisi Ernesto Mauri, La Provence fotoğrafçısı Valeria Suau ve La Provence editörü Marc Auburtin.

    Prens Williams'ın annesi Prenses Diana 1997 yılında Paris'te fotoğrafçılar tarafından takip edilirken geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: ingiltere , prens , kate
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