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Son dakika... Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist öldürüldü
AA
14.09.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:25
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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