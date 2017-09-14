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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist öldürüldü

    Son dakika... Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist öldürüldü

    AA
    14.09.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:25

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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    Etiketler: son dakika , TSK , Terörle Mücadele Daire Başkanlığı
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