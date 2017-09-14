Ünlü oyuncu kumarda 100 bin dolar kaybetti

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu, kendisini şans oyunlarına kaptırdı.

Günaydın'ın haberine göre; pokerde yaklaşık 100 bin dolar kaybeden Karayel, üç aydır Kıbrıs'taki casinolara giriş yapamıyor.

Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı iddialar arasında.

AT YARIŞI MERAKI

Öte yandan atlara ve at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel'in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı.





Emre Karayel, başrolünü Demet Evgar ile paylaştığı 'Bir Erkek Bir kadın' dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı...