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    Ünlü mimarın torununun sır ölümü

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    11.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Osmanlı’nın ünlü mimarlarından Vedat Tek’in üçüncü kuşak torunu Yağmur Yasemin Sarı, Acıbadem’de bir köprüden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği değerlendirilen genç kızın olaydan önce erkek arkadaşı ile tartıştığı öğrenildi. Genç kız dün toprağa verildi.

    Ünlü mimarın torununun sır ölümüÖzel bir üniversitenin işletme bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yağmur Yasemin Sarı, önceki gün Acıbadem Koşuyolu Köprüsü’nden düşerek hayatını kaybetti. Ailesinden ayrı yaşayan Sarı’nın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Genç kızın önceki hafta psikolojik krize girdiği ve bir süre hastanede tedavi gördüğü anlatıldı. Genç kız köprüden düştüğü sıradan yanında iddiaya göre erkek arkadaşı da vardı. Genç kızın erkek arkadaşı ile son günlerde kavga ettiği ve bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edildi. Polis ekipleri genç kızın düşmesiyle ilgili soruşturmasına devam ediyor.

    Ünlü mimarın torununun sır ölümü
    “KIZIM NEDEN BÖYLE YAPTIN”

    Yağmur Yasemin Sarı için dün cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan genç kızın annesi Esin Sarı tabuta sarılarak “Kızım neden böyle yaptın. Kendine neden kıydın” dedi. Baba Vedat Sarı ise cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazına katılan bir aile yakını ''Aile bizlere kızlarının kalp krizinden vefat ettiğini söyledi'' dedi.

    Yağmur Yasemin Sarı’nın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Ünlü mimarın torununun sır ölümüEVLİLİK PROGRAMINA KATILDI

    Yağmur Yasemin Sarı, bir TV’de yayınlanan ‘Gözüm Sende’ isimli evlilik programına da katılmıştı. Programa annesi ile birlikte katılan genç kız bir damat adayı da seçti.

    Yağmur Yasemin Sarı, Osmanlı’nın son dönem mimarlarından Vedat Tek’in üçüncü kuşak torunu. Saray Başmimarı olan Vedat Tek, Karaköy Rıhtımı, Yenikapı Ahşap İskele, Eminönü Büyük Postane Binası gibi birçok esere imza atmıştı.

     

     

    Etiketler: Vedat Tek , Yağmur Yasemin Sarı , mimar , Esin Sarı , Vedat Sarı , son dakika
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