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    Ünlü meteorologdan İstanbul için korkutan tahmin

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika şiddetli sağanak yağış tahmini geldi. Meteoroloji radarına yansıyan görüntülerdeki bir detaya dikkat çeken Prof. Şen tahminini, 'İstanbul kuzeyden CB bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler' mesajıyla paylaştı.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı ve yağış şiddetine dikkat çekmek için tahminine eklediği yorum, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Meteorolojiden İstanbula son dakika uyarısıMeteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

    'BULUTLAR TAARUZA GEÇECEKLER'

    Prof. Şen, "İstanbul Kuzeyden CB (kümülonimbus) bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler. İstanbul'un kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda. Her birinde metrekareye 50 kg yağış bırakacak su var" paylaşımında bulundu.

    İşte o mesaj: 

    Ünlü meteorologdan İstanbul için korkutan tahmin

     

     

     

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    Etiketler: Son dakika , son durum , Hava durumu , Yağmur
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