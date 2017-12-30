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    Ünlü menajer Ahmet Bulut boşanıyor... Nedenine çok şaşıracaksınız

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 06:52 | Son Güncelleme:

    Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına “Bizi hemen boşa!” diye talimat verdi.

    Sabah Gazetesi'nden Yüksel Yavuz'un haberine göre, geçen yıl dünyanın en iyi beş futbol menajerinden biri seçilen Ahmet Bulut ile eşi Ayşe Bulut arasında köpek krizi çıktı. Ünlü menajer, eşinin kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa göndermesiyle çılgına döndü.

    3 MİLYONLUK EV VERİYOR

    Eşiyle büyük bir kavga yaşayan ve tüm ipleri koparan Bulut'un avukatını arayıp "Bizi hemen boşa" diye talimat verdiği ortaya çıktı. Bulut, eşine 3 milyon liralık bir ev vermeyi kabul etti. Taraflar anlaştı, boşanma yakında gerçekleşiyor.

    Etiketler: boşanma davası , barınak , Pepe , Arda Turan , son dakika
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