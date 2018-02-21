Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla ilgili 14 Şubat'ta Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda'nın patronu Hidayet Kadiroğlu'na ise henüz ulaşılamadı.



7.4 MİLYON LİRA İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlenmişti.

Bu kapsamda, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Zekeriya Mete, 2010 yılında İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.