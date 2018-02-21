Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı

Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı

Dinçer GÖKÇE-Özel HABER
21.02.2018 - 08:29 | Son Güncelleme:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 7.4 milyon lira yatırdıkları iddiası ile gözaltına alınan işadamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç, dün akşam sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla ilgili 14 Şubat'ta Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı 

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda'nın patronu Hidayet Kadiroğlu'na ise henüz ulaşılamadı.

7.4 MİLYON LİRA İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlenmişti.

Bu kapsamda, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çikolata devinin sahibi için yakalama kararıÇikolata devinin sahibi için yakalama kararı

Ünlü işadamı Zekeriya Mete tutuklandı
Zekeriya Mete, 2010 yılında İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya yatırmışlar: Zekeriya Mete de gözaltına alındıYağlı tohum paralarını Bank Asya’ya yatırmışlar: Zekeriya Mete de gözaltına alındı

Etiketler: Zekeriya Mete , fetö , tutuklama , alpaslan arduç
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri