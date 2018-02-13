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    Son dakika: Ünlü iş adamına hapis cezası

    İHA
    13.02.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan iş adamı Verdal Hosta, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

    Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Verdal Hosta, avukatları ve yakınları katıldı. Davanın karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğini ancak cumhuriyet savcısının bu yönde mütalaa vermediğini kaydetti. Örgüte finans sağladığı iddialarına değinen Hosta, suçlamaları reddederek örgüte finans sağlamadığını, 2002 yılından bu yana ticaret ile uğraşmadığını öne sürdü.

    BYLOCK'U ARKADAŞININ TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKLEMİŞ

    Hosta, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullanmasına ilişkin, "Söz konusu programı bir arkadaşımın önerisi üzerine kısa süreliğine kullandım. Bunun suç unsuru taşıdığını sanmıyordum. Whatsapp gibi bir pragram sanıyordum. Kullandıktan yaklaşık 45 gün sonrada programı sildim" iddialarında bulundu.

    FİRARİ İPEK İLE PENSİLVANYA ZİYARETİ

    Firari Akın İpek ile birlikte ABD ziyaretine değinen Hosta, İpek'in isteği üzerine kendisine eşlik ettiğini, ABD ziyareti kapsamında Pensilvanya'ya da gittiğini söyledi. Oraya bir suç işleme kastı ile gitmediğini anlatan Hosta, "Biz o dönemde bir terör örgütü liderini ziyaret için gitmedik. O dönemlerde herkes oraya gidiyordu. Hiçbir şekilde Fetullah Gülen ile bir görüşmem olmadı, iddia edildiği gibi talimat almadım. O dönemlerde bunlar bir cemaat olarak tanınıyordu" savunmasını yaptı.

    MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

    Savunmanın tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hosta'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

     

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    Etiketler: FETÖ , Verdal Hosta , hapis , son dakika
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