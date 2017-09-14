Ünlü anketçiden CHP'ye uyarı: Oyu yüzde 9'a düşer



SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, SİHA'ların sivilleri vurduğu iddiasını ortaya atan CHP'li Tanrıkulu konusunda parti yöneticilerini uyardı.

"11 GÜN İÇİNDE YÜZDE 9'A DÜŞER"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Bayrakçı, Tanrıkulu'nun SİHA'ların sivilleri hedef aldığı yönündeki iddialarının bir tarafa bırakılması gerektiğini belirterek, "Ama Tanrıkulu'nun bu konularda tabii ki HDP'ye daha yakın duran bir yapısı olduğu biliniyor. Şu da bir gerçek ki Sezgin Tanrıkulu'nun önerdiği politikalarla CHP yürüyecek olsa 11 gün içinde oyu yüzde 9'a düşer. Çünkü PKK lanetlenmiş bir örgüttür. Yüzde 80 hiç sevmez." dedi.

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