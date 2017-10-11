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    Son dakika... Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgili bir son dakika haberi geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sisteme dair bilgileri açıklayacak.

    YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yarın saat 11.00’de YÖK Başkanlığı’nda yapacağı toplantıda üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacak. YÖK Başkanı Saraç, 26 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış töreninde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dair düzenlemeleri kamuoyu ile ilk kez paylaşacak.”

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: YÖK , Üniversite , Sınav
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