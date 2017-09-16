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    Üniversiteli öğrencilere 'seni okuyacağım' tacizi

    Tezcan SOLMAZ (DHA)
    16.09.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 15:36

    Düzce'de üniversiteli iki kıza dini kitap satmaya çalıştıktan sonra sonra 'Seni okuyacağım' diyerek elle tacizde bulunduğu öne sürülen Cafer Ç., gözaltına alındı.

    Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cafer Ç., Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki F.M. ve 22 yaşındaki Z.K.'nın birlikte oturduğu Uzunmuşlar Mahallesi'ndeki evin kapı ziline bastı. Cafer Ç., kapıyı açan F.M.'ye iddiaya göre önce dini kitap satmaya çalıştı. Kızın almayacağını söylemesi üzerine de, "Seni okuyacağım" diyerek elinden tutup tacizde bulundu. F.M., kendisini kurtarıp kapıyı kapatarak içeri girdi. F.M. ve Z.K. bir süre sonra evden çıktı. Bina kapısının önünde bekleyen Cafer Ç., bu sefer de Z.K.'ye, 'Seni de okuyayım' diyerek aynı şekilde tacizde bulundu. İki kız kapıyı kapatıp tekrar içeri kaçarak polise haber verdi.

    Polis ekibi, çok uzaklaşamayacaklarını düşündüğü şüpheli ve arkadaşını yakalamak için şikayette bulunan kızları da yanlarına alarak çevrede araştırma başlattı. F.M. ve Z.K., aynı mahallede Ufuk Sokak girişinde şüphelileri gördü. Kızların teşhis ettiği Cafer Ç. ve arkadaşı S.Ç., polis tarafından yakalandı. Sivas'tan dini kitap satmak için geldiklerini söyleyen Cafer Ç. ve S.Ç., emniyete götürüldü. S.Ç. serbest bırakılırken, Cafer Ç. bugün adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Üniversite , taciz , sarkıntılık , Düzce
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