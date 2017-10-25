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    Üniversitede rehine krizi!

    UŞAK (AA)
    25.10.2017 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Uşak Üniversitesinde öğrenim gören eski kız arkadaşını kuru sıkı tabancayla rehin alan kişi polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Fotoğraf: Temsili

    Alınan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna giden K.R.E. (20), yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla eski kız arkadaşı C.Y'yi bir sınıfa götürerek rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Silahın kuru sıkı olduğunu fark eden ekipler, K.R.E'nin dalgınlığından yararlanarak müdahale etti.

    Üniversitede rehine krizi

    Ekiplerin etkisiz hale getirdiği K.R.E gözaltına alındı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilen C.Y. de ifade için emniyete götürüldü.

    Etiketler: Son dakika , Üniversite , rehine operasyonu
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