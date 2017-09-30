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    Ülkü Ocağı'nda kalaşnikoflu 'Kerkük' mesajı

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Güzelay, Instagram hesabından, açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "5000 Ülkücü Kerkük'e gitmek için hazırdır" şeklindeki ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kalaşnikoflu paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu.

    İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay, elinde kalaşnikofla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta, arkalarında MHP flamasının göründüğü Güzelay ve Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanı Engin Kayacık'ın, ellerinde birer otomatik silahla poz verdiği görülüyor.
    Instagram'da paylaşılan fotoğrafın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı: "Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır".. 5000 Ülkücü KERKÜK'e gitmek için hazırdır..”

     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , ülkü ocakları , mhp , bahçeli , kalaşnikof , kerkük , instagram
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