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Son dakika... Uğur Derin Dondurucu'ya kayyum atandı

AA-Hurriyet.com.tr
06.10.2017 - 18:00 | Son Güncelleme:

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan sanıkların sahibi veya ortağı olduğu aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. 

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. 

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Mahkemenin kararında şöyle denildi: 

"Söz konusu kişilere ait şirketlerin bu kişilerin hisselerine yönelik olarak FETÖ/PDY örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gereğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi." 

60 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR
Uğur Soğutma Nisan 1954'te Aydın Nazilli’de dondurma makineleri imalatıyla faaliyete başladı. 220 dönüm fabrikada 2 bini aşkın kişi çalışıyor.
Son dakika... Uğur Derin Dondurucuya kayyum atandı

Türkiye genelinde 850’nin üzerinde satış noktası bulunan Uğur Soğutma, sektöründe dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor.

 

 

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Etiketler: Uğur Soğutma , Uğur Derin Dondurucu , Son dakika , KAYYUM
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