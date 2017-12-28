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    İstanbul'a korkuyu yaşatmıştı... Tespit edildi

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tuzla'daki zehirli kimyasal atık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zehirli atığın bölgeye dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi.

    İstanbul, Tuzla’da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal maddelerin dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edildi. 

    Tankerlerden alınan örneklerin incelendiği İSKİ laboratuvarından sonuçlar çıktı. Örnekleri inceleyen laboratuvar, iki tankerde kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten" maddelerini buldu. 

    Laboratuvar sonuçları soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Savcılık olaya ilişkin olarak, "Kasten yaralama" ve "Kasten çevreyi kirletme" suçlarından soruşturma yürütüyor. 

    Laboratuvar sonucunun savcılığa ulaşmasının ardından önce vidanjör şoförlerinin ardından da bu vidanjörlerin atıkları aldıkları tesislerin yöneticilerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.

    İstanbula korkuyu yaşatmıştı... Tespit edildi

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