Son dakika... Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa’nın Twitter hesabından, Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin kokunun kaynağı için Atıksu tesisini işaret ederek "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ"

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

İGDAŞ: DOĞALGAZ İLE İLGİSİ YOK

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da genizleri yakan kokuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor” denildi.

"NEFES ALAMIYORUZ... BÜYÜK PANİK İÇERİSİNDEYİZ"

Hürriyet'e konuşan bir vatandaş, “Nefes alamıyoruz. Her yer ambulans dolu. Şu an çok sayıda kişi Tuzla'dan ayrılıyor. Büyük panik içindeyiz ve kimse bir açıklama yapmıyor” dedi.

Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00’den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şuan. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELERE AKIN ETTİ

Koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Bölgede koku sürerken, ekipler kokunun kaynağını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: İLGİLENİYORUZ

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan yeterli açıklama gelmemesi üzerine çok sayıda vatandaş Twitter'dan isyan etti.

Vatandaşların mesajlarından bazıları şöyle:

- Tuzla Tuzla olalı böyle koku görmemişti.

- Burnum yandı yahu nedir bu koku? Bir de tam spor yaparken denk geldi

- Tuzla daki kokunun tarifi Japon yapıştırıcısını açıp kokladığınızda aynı yoğunluğu geniz yakıcı derin nefes aldığınızda öksürük tutuyor. İBB 'araştırılıyor' diyor zehirliyse, 'ambulanslar hazır' diyor şaka gibi...

- Tuzla İstasyon Mahallesi’nde ciddi derecede hissedilen kimyasal kokusu var ve kimse ne olduğunu bilmiyor? Kim bilecek acaba?

- Tuzla bu kimyasal madde tüm canlılara zarar veriyor, bir açıklama yapar mısınız? İnsanlar ona göre tedbir alsınlar. Camlar kapalı olmasına rağmen nefes alınmıyor.