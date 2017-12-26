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    Belediye Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedenini açıkladı

    Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)
    26.12.2017 - 13:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasalın yol açtığını açıkladı.

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    • İstanbulu dün ayağa kaldıran yerden ilk fotoğraflar...
    • İstanbulu dün ayağa kaldıran yerden ilk fotoğraflar...
    • İstanbulu dün ayağa kaldıran yerden ilk fotoğraflar...

    Tüzla'da dün akşam paniğe yol açan kokuyla ilgili  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. . İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun  atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil  sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi.  

    Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi’nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaştığı öğrenildi.

    Belediye Tuzlada paniğe neden olan kokunun nedenini açıkladı

    İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla’da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

    İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

    Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

    35 KİŞİ HALA HASTANEDE

    Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.

    Belediye Tuzlada paniğe neden olan kokunun nedenini açıkladı

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    Belediye Tuzlada paniğe neden olan kokunun nedenini açıkladı

    Etiketler: koku , son dakika
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